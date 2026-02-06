DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 6 Şubat depremlerinde yağmacılara yönelik polis müdahalesini "insanlık dışı" olarak nitelendirmesi sosyal medyada tartışma yarattı; açıklama bir kesim tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar polisin bu şekilde davranmaması gerektiğini savundu.
Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Şubat depremlerinde yağmacılık yapan kişilere polis tarafından müdahale edilmesi hakkında "Bu insanlık dışılığı siz savunuyor musunuz?" şeklinde bir yorum yaptı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu çıkış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Gergerlioğlu'nu bu çıkışından dolayı eleştirirken, bir kesim de ne olursa olsun polisin bu şekilde davranmaması gerektiğini savundu.
