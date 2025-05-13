DEM Partili Bakırhan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fesih" çıkışı soruldu

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü Pkk, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

TARİHİ KARAR SONRASI İLK TOPLANTI

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken DEM Parti tarihi karar sonrası ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bakırhan toplantının sonrasında ise basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

BAKIRHAN'A ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Bakırhan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK'nın fesih kararını Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" sözleri soruldu.

"SİLAH NEREDE, NASIL BIRAKILACAK BİLMİYORUZ"

Bakırhan yöneltilen soruya "Biz Kandil'in yöneticileri filan değiliz. Bu işler devletle örgüt arasında teknik meselelerdir. Silah nerede, nasıl bırakılacak bilmiyoruz" yanıtını verdi.