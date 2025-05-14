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DEM Parti Vekillerinden Barış Üzerine Önemli Değerlendirmeler

DEM Parti Vekillerinden Barış Üzerine Önemli Değerlendirmeler
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DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Semra Çağlar Gökalp, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini ve barış için atılması gereken adımları değerlendirdi. Gergerlioğlu, Kürt sorununun Meclis'te çözülmesi gerektiğini vurgularken, Gökalp ise kadınların barış sürecindeki rolüne dikkat çekti.

Dem Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sadece Türkiye ve Orta Doğu'da değil tüm dünyada yankı bulduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, Türkiye'nin yıllarca büyük acılar çektiğini, yaşanan silahlı çatışmaları kimsenin istemediğini, Kürt sorununun Meclis'te çözülmesi gerektiğini belirtti.

TBMM'ye büyük görevler düştüğünü ifade eden Gergerlioğlu, bu konunun tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, "Hepimize önemli bir görev düşüyor, barış için elimizi taşın altına sokmak zorundayız. Bu topraklarda değil bir insanın tek bir canlının ölmemesini sağlayacak her türlü çabayı göstermek zorundayız." dedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Aile Yılı kapsamında, kadının bir birey olarak değil ailenin bir unsuru olarak görüldüğünü savunan Gökalp, kadınların yaşadığı gerçekliğin anlaşılmadığını ileri sürdü.

Kadınların, barışın yılmaz taşıyıcısı olduğunu ifade eden Gökalp, "Bugün barışa dair umutlarımız büyükse bunda anaların, kadınların mücadelesinin büyük payı vardır." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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