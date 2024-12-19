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DEM Parti Sözcüsü Doğan: Suriye'de Çatışmasızlık Sağlanmalı

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Suriye'de Çatışmasızlık Sağlanmalı
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Suriye'de farklılıkların eşit ve özgür bir şekilde yaşaması gerektiğini belirterek, çatışmasızlık sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, Suriye savaşının üzerinden güç tahkim edilmemesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Suriye'de tüm farklılıklar, kimlikler ve inançların eşit ve özgür bir şekilde yaşaması gerektiğini belirterek, "Bunun için çatışma değil, çatışmasızlık sağlanmalı." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hiçbir ülkenin, Suriye savaşı üzerinden güç tahkim etmemesi gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'da yeni bir dönüşümün yaşandığını vurgulayan Doğan, "Suriye'de tüm farklılıklar, kimlikler ve inançlar eşit ve özgür bir şekilde yaşamalı. Bunun için çatışma değil, çatışmasızlık sağlanmalı. Bu model teminat altına alınmalı. Barışın, demokratik değişim ve dönüşümün önceliği ancak böyle yapılabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Suriye'de engelleyici değil, destekleyici bir güç olması gerektiğini savunan Doğan, Suriye'deki tüm kesimlerin iradesinin göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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