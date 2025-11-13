Haberler

DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Türkiye'yi derinden üzen bu korkunç kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Doğan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Doğan, "Türkiye'yi derinden üzen bu korkunç kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ayrıca bu elim kazanın nedenlerinin en kısa sürede tüm boyutlarıyla araştırılıp ortaya çıkarılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının uçak kazası nedeniyle bu hafta ertelendiğini hatırlatan Doğan, "Komisyon, önümüzdeki hafta toplanıyor. Beklentimiz, 'Komisyon, İmralı'ya gidecek mi?' sorusunun artık sürece hız ve güç kazandıracak bir şekilde olumlu yanıt bulması ve ilk toplantıda Öcalan'la görüşme kararının alınması." diye konuştu.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
