DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler, Meclis Başkanvekilliği görevine kimin getirileceğine çevrilmişti.

İKİ İSİM ÖN PLANA ÇIKIYORDU

Kulislerde bu görev için Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın ismi ön plana çıkıyordu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihin Pervin Buldan'dan yana kullanıldığı öğrenildi.

Pervin Buldan, daha önce HDP Eş Genel Başkanlığı ve Meclis Grup Başkanvekilliği gibi önemli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim...

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 3 HAZİRAN'DA

Öte yandan Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nin ikinci dönemi için de seçimler yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayacak. Siyasi partiler, Meclis Başkanlığı için adaylarını belirleyecek. Başkanlık seçimi ise 3 Haziran'da gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra, siyasi partiler, Meclis Başkan Vekillerini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini ve grup yönetimlerini de bu süreçte belirleyecek.

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN ADAY

AK Parti kulislerinde, Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak. Cumhur İttifakının adayının üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.