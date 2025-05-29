DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından boşalan TBMM Başkanvekilliği koltuğuna kimin oturacağı merakla bekleniyordu. DEM Parti, bu kritik görev için Van Milletvekili Pervin Buldan'ı seçti.

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler, Meclis Başkanvekilliği görevine kimin getirileceğine çevrilmişti.

İKİ İSİM ÖN PLANA ÇIKIYORDU

Kulislerde bu görev için Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın ismi ön plana çıkıyordu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihin Pervin Buldan'dan yana kullanıldığı öğrenildi.

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Pervin Buldan, daha önce HDP Eş Genel Başkanlığı ve Meclis Grup Başkanvekilliği gibi önemli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim...

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 3 HAZİRAN'DA

Öte yandan Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nin ikinci dönemi için de seçimler yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayacak. Siyasi partiler, Meclis Başkanlığı için adaylarını belirleyecek. Başkanlık seçimi ise 3 Haziran'da gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra, siyasi partiler, Meclis Başkan Vekillerini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini ve grup yönetimlerini de bu süreçte belirleyecek.

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN ADAY

AK Parti kulislerinde, Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak. Cumhur İttifakının adayının üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu ülkeyi, bu bayrağı, bu milleti seven herkes bizim dostumuzdur. En çok CHP liler der isteyen istediğini yapsın, isteyen istediğine inansın. Türkiye’de Arap ve Kürtçe dışında ne konuşursanız konuşun söz etmezler. Hatta Fransızca ve İngilizce konuşmak bizim ülkemizde üstünlük göstergesidir. Hayır bunların hiç birini kabul etmiyorum, bu ülkede Türkçe olduğu kadar Kürtçe ve Arapça da resmi dil olsun. Ben bu ülkede bir acı yaşadığımda gidip Kürt kardeşime derdimi açıklarım İngilize değil.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür kurt:

bu kadından hiç bir cacık olmaz dem o kadar birikime sahip insan varken yıllardır bu kadının peşine takılmiş gidiyor ve partiyi bitirecek sonunda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBerk Bilen:

bence apo otursun o koltuğa bahçeli denen homo mutlu olur bu duruma ...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.