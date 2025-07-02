DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı hakkında parti politikalarına uymadığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlattı.

DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI'NA DEM PARTİ'DEN İHRAÇ TALEBİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde DEM Parti'den Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı, kesin ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Ormanlı'nın eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirdiği, ortak yönetim kültürü yerine ben merkezci bir yönetim anlayışını benimsediği ve parti kararlarını tanımadığı belirtildi. Ayrıca, belediyecilik faaliyetlerinde halkın talep ve beklentilerini karşılayamadığı, partinin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmeyen uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

Bu gerekçelerle Ormanlı hakkında "kesin ihraç" talebiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu'na başvurulduğu bildirildi. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından konunun detaylarının ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

naptın dağdakilere terörist mi dedi de atıyosunuz? halka yeterli hizmet veremedi dediğiniz dağdaki teröristler mi yoksa gerçekten de halk mı?

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Yenidoğan çetesi üyesi 3 kişi serbest kaldı. Karşılığında diyet istenmiştir ve bu o olabilir. Editör, hakaret yok, küfür yok ve sadece yorum var ama siliyorsun. Seni severim ama basına leke sürme.

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