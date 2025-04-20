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DEM Parti, Önder'in Sağlık Sorunu Sebebiyle Görüşmeyi Gruplar Arasında Yürütüyor

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DEM Parti, Adalet Bakanı ile gerçekleştirilecek görüşmenin Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu sebebiyle Grup Başkanvekilleri tarafından yapılacağını duyurdu. Önder'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve iyileşeceği belirtilirken, spekülatif haberlere dikkat çekildi.

Dem Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılması planlanan görüşmenin, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerince gerçekleştirileceğini bildirdi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve kısa sürede iyileşeceğine inanıldığı belirtildi.

Konuya kamuoyunun çok büyük bir hassasiyet gösterdiği ama gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberlerin de yayıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."

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Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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