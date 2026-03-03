Haberler

DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bu yıl yapılacak kongre sürecine işaret ederek partinin adının değişebileceğini söyledi. Temelli, "Adı da değişebilir. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir" ifadelerini kullandı.

  • DEM Parti'nin adı Demokratik Cumhuriyet Partisi veya Demokratik Halk Partisi olarak değişebilir.
  • DEM Parti bu yıl kongre yapmak zorunda ve isim değişikliği kongre sürecinde gündeme gelebilir.
  • DEM Parti'nin mevcut adı, geçmişteki parti kapatma süreci ve seçim stratejileri doğrultusunda ortaya çıktı.

Uzun süredir gündemde olan ancak parti yönetimi tarafından daha önce yalanlanan isim değişikliği tartışmalarına ilişkin konuşan Temelli, "Bu yıl kongre yapmak zorundayız" dedi ve kongre sürecinde isim değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ OLABİLİR"

İlke TV'de isim değişikliği sorusunu yanıtlayan Temelli, "Adı değişebilir zaten. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir" açıklamasını yaptı.

Temelli ayrıca DEM Parti isminin, geçmişte yaşanan parti kapatma süreci ve seçim stratejileri doğrultusunda ortaya çıktığını hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin adının, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da istediği şekilde "Demokratik Cumhuriyet Partisi" olacağı ve çatı kurumlar olarak kurulan yapıların yeni partiyle birlikte kapatılacağı iddia edilmişti. Ancak DEM Parti, söz konusu iddiaları yaptığı resmi açıklamayla yalanlamıştı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

kılavuzları ne derse şak tak yapıyorlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

