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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te Mekke Anlaşması'nı ve tır şoförlerini gündeme taşıdı

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te ayrı basın toplantılarında Mekke Anlaşması ve tır şoförlerinin sınır sorunlarını gündeme getirdi. Gergerlioğlu anlaşmayı 'savaş anlaşması' diye eleştirirken Bozan şoförler için özel vize ve oturum uygulaması çağrısı yaptı.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Bunun "savaş anlaşması olduğunu" iddia eden Gergerlioğlu, Anlaşma'nın 10 yıl sürecek olmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Avrupa ülkelerine yük taşıyan bazı tır şoförlerinin Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında çeşitli sorunlar yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerine uygulanan Schengen bölgesinde 180 gün içinde 90 gün kalış kuralının ve sınır kapılarında oluşan uzun kuyrukların mağduriyet oluşturduğunu belirten Bozan, "Avrupa ülkelerine yük taşıyan şoförlere özel vize ve oturum uygulaması için Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının derhal girişimde bulunması gerekiyor." diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, fon soruşturmalarına değinerek, bu işe bulaşmış isimlerin ve sorumluluk zincirinin açıklanması gerektiğini belirtti.

Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine ilişkin eleştirilerde bulunan Doğan, "Mekke Anlaşması ülkemiz açısından büyük yıkımlar getirecektir. Bizler bu yüzden bu Anlaşma'ya bugün Genel Kurul'da 'hayır' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için bir imza kampanyası başlatıldığını ve 70 binden fazla imza toplandığını söyledi.

Bu konuda sorular sormaya devam edeceklerini dile getiren Varli, "Rojin, hepimizin kanayan bir yarasıdır. Rojin'le ilgili hakikati istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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