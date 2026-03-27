DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Hülakü, Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Hay Hattı'nın birleştiği noktada bulunduğunu belirterek, Karlıova ve Varto'da yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) projelerinin durdurulmasını istedi.

Projeye onay verilmesini eleştiren Hülakü, "Bu proje Bingöl, Muş, Erzurum için bir ölüm fermanıdır." dedi.

Şenyaşar ise TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin toplumsal taleplerden uzak olduğunu, üretici lehine bir madde barındırmadığını savundu.

Teklife yönelik eleştirilerini dile getiren Şenyaşar, "Yasada, doğal varlıkların metalaştırılması, kamusal denetimin zayıflatılması, yerel halkın ve üreticinin tasarruf alanının daraltılması, sermaye lehine hukuki ve idari kolaylıklar sağlanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Şanlıurfa'da bu yıl ihtiyaçtan fazla yağış meydana geldiğini ve sulama suyuna ihtiyaç duyulmayacağını da iddia eden Şenyaşar, "Şanlıurfalı çiftçiler adına Meclis'ten çağrımızı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıyoruz, 2026'da Şanlıurfalı çiftçilerden sulama parası alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
