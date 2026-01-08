Haberler

DEM Parti'li Akın su konusunda işbirliği yapılması gerektiğini söyledi

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, su kesintileri ile ilgili olarak belediyelerin değil, Çevre Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Akın, su konusunun iklim krizi ile daha büyük bir mesele haline geldiğini belirtti.

Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, su konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların, belediyelerle işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı şehirlerde yaşanan su kesintilerine değindi.

Su kesintileri üzerinden sadece belediyelerin suçlandığını ve bunun bir propaganda aracına dönüştürüldüğünü savunan Akın, "Bakın buradan uyarıyoruz, su konusu basit bir belediye becerisi konusu değildir. Su konusu artık Türkiye'de bir kuraklıkla, tarımın yapılamaz hale gelmesiyle, yeraltı kaynaklarımızın tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız, adını iklim krizi olarak ifade ettiğimiz bir süreci eğer görmezseniz sadece birilerini suçlayarak bu meseleyi kurtaramazsınız. Hep beraber bunun altında kalırız." ifadelerini kullandı.

Dem Parti'li Akın, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıkların belediyelerle işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
