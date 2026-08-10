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DEM Parti'den Kanun Teklifine 'Evet'

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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Tüm risklere, tüm tuzakları ve handikapları görerek 'evet' oyu vereceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Tüm risklere, tüm tuzakları ve handikapları görerek 'evet' oyu vereceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz." dedi.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Siyasi atmosferin nesnel olduğunu belirten Koca, "Bu bilinçle, kanun teklifine tüm risklere, tüm tuzakları ve handikapları görerek 'evet' oyu vereceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bizler bu 'evet' oyunu çatışma çözümünün yasal bir düzeye yerleşmesi için, onurlu Kürt halkının iradesi, mücadelesi ve özlemleriyle ortaklaştığımız için, Kürt halkının barış iradesi için vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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