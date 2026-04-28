DEM Parti'li Dindar, Van'da işsizliğin arttığını, yoksulluğun derinleştiğini söyledi

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da işsizliğin arttığını, yoksulluğun derinleştiğini söyledi.

Dindar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Van'ın sorunlarına değindi.

Van'a yıllardır gerekli yatırımların yapılmadığını, üretimin desteklenmediğini ve istihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmediğini savunan Dindar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının da şehir ekonomisini olumsuz etkilediğini anlattı.

Dindar, Van için acil bir sosyo-ekonomik destek planının açıklanması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van ve sınır illerinde ticaret ve turizm sektörü desteklenmeli, özellikle İran ile ticari ve turistik ilişkilerin yeniden canlandırılması için diplomatik ve ekonomik adımlar atılmalıdır. Sınır kapıları tam açılmalı, tren, uçak ve karayolu seferleri geliştirilmelidir. Genç işsizlikle mücadele için bölgeye özgü istihdam projeleri hayata geçirilmelidir. Küçük ve orta büyüklükteki esnafı ayakta tutacak kredi, hibe ve vergi destekleri derhal devreye alınmalıdır. Ulusal zincir marketlerin haksız rekabetine karşı Van'ın yerel esnafı desteklenmelidir."