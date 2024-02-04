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DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı

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DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.

Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. Doğan, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda." dedi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNE KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ"

"Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar İstanbul ve diğer illerin adaylarını paylaşacağız."

"BAŞAK DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUNDA"

Gazetecilerin Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş'ın da adını bulunduğu ve nihai parti kararının 9 Şubat'a kadar belli olacağını belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Başak Demirtaş DEM Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (28)

ömer diker:

Murat Kuruma hayırlı olsun İstanbul

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Merdan:

Kurumun işide zor, yok öyle 3 kuruşa 5 köfte.

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Alihan Aksoy:

Baktılar akpden kurtuluş yok ekremden kurtulalım bari dediler murat kuruma başkanlığı hayırlı olsun deriz

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levent tugcu:

Kesinlikle katılıyorum. Ekrem de gider özgür de 2sine operasyon çekiyorlar.

yanıt20
yanıt17
mehmet karakoca:

Murat kurum istanbulu alamaz... Halkın nabzına bakın anketlere bakın bu yeter

yanıt4
yanıt4
ahmet sever:

Murat kurum a İstanbul hayırlı olsun. Büyük farkla...

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Sezgin Sezgin:

Hayal kurmaya devam edin..1 Nisan sabahı uyanırsınız..refah ve emekliler varken Murat'ın kazanma şansı yok

yanıt0
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ADİLCE:

İmamoğlu'nun Chp genel başkanlığı hayırlı olsun.

47
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Seko Seko:

Dem partinin oyları türkiye genelinde düştü çünki Tip kuruldu tip e oy verenlerin büyük kısmı alevilerdi arap alevisi kürt türk zaza alevileri genelde tip e oy verirdi Tip kuruldu hdp hatayda oy kaybetti istanbulda 1 milyon 100 bin oy alan hdp 800 bin oy aldı türkiye genelinde 1 milyondan fazla oy kaybetti

48
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Sezgin Sezgin:

Tip zaten İmamoğlu na destek vereceğini açıkladı

yanıt1
yanıt0
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