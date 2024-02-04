DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Dem Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. Doğan, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda." dedi.
"İSTANBUL SEÇİMLERİNE KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ"
"Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar İstanbul ve diğer illerin adaylarını paylaşacağız."
"BAŞAK DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUNDA"
Gazetecilerin Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş'ın da adını bulunduğu ve nihai parti kararının 9 Şubat'a kadar belli olacağını belirtti.