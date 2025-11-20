Haberler

DEM Parti Öcalan'la görüşmeye gidecek ismi belirledi

Güncelleme:
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Abdullah Öcalan ile görüşmeye göndereceği heyette DEM Parti adına bulunacak ismin Gülistan Kılıç Koçyiğit olacağını açıkladı.

  • DEM Parti, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Gülistan Kılıç Koçyiğit'i temsilci olarak belirledi.
  • DEM Parti'nin basın toplantısı parti içi tartışmalar nedeniyle bir saat ertelendi.
  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapacağı toplantıda Öcalan'la görüşme konusu ele alınacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapacağı kritik toplantı öncesi DEM Parti'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşülmesinin konuşulacağını ve sürecin ilerlemesi için bu temasın gerekli olduğunu vurguladı.

"SİLAHLAR TAMAMEN DEVRE DIŞI KALACAK"

Doğan, Öcalan ile yapılacak olası görüşmenin önemine dikkat çekerek "Öcalan bir savaşı bitiriyor. Silahlar tamamen devre dışı kalacak. Söze alan açılacak" ifadelerine yer verdi.

TOPLANTI SÜRESİNİN ERTELENMESİ TARTIŞMA YARATTI

DEM Parti'nin öğleden sonra 14.00'te yapmayı planladığı basın toplantısının, "parti içindeki gündeme dair tartışmalar" nedeniyle bir saat ertelenmesi bazı medya kuruluşlarında farklı yorumlandı. Doğan, "DEM Parti sessizliğe büründü" şeklindeki başlıklara tepki göstererek ertelemenin teknik bir gerekçeden kaynaklandığını belirtti.

İMRALI'YA GİDECEK İSİM BELİRLENDİ

Parti sözcüsü ayrıca, İmralı'ya yapılması planlanan olası ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. DEM Parti'nin görüşmede kendilerini temsil edecek isim olarak Gülistan Kılıç Koçyiğit'i belirlediğini duyurdu. Komisyonun yarınki toplantısında Öcalan'la görüşme konusunun netleşmesi beklenirken, sürecin Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandırması öngörülüyor.

500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhxd22vzf2j:

7 kisi var birinin suratinda nur olan varsa beri gelsin .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hic birinde nur yok..

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Demokrat Kürt Kardesleri, Türk Kürt El ele Sehit dusmusleri, Vatana hizmet Eden ama bolmeye karsi cikan tum Kürt kardeslere Selam olsun. Vatan hepimize yeter...Yanliz kimse bolmeye kalkmasin..Baris icinde yasayalim..

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Denize düşen yılana pardon apoya sarılır.Sonra da ona bir de umut hakkı deyip meclise sokarlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCiwan:

Şimdi orta asya kimsesizleri şıp diye oltaya atlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
