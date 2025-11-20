DEM Parti Öcalan'la görüşmeye gidecek ismi belirledi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapacağı kritik toplantı öncesi DEM Parti'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşülmesinin konuşulacağını ve sürecin ilerlemesi için bu temasın gerekli olduğunu vurguladı.

"SİLAHLAR TAMAMEN DEVRE DIŞI KALACAK"

Doğan, Öcalan ile yapılacak olası görüşmenin önemine dikkat çekerek "Öcalan bir savaşı bitiriyor. Silahlar tamamen devre dışı kalacak. Söze alan açılacak" ifadelerine yer verdi.

TOPLANTI SÜRESİNİN ERTELENMESİ TARTIŞMA YARATTI

DEM Parti'nin öğleden sonra 14.00'te yapmayı planladığı basın toplantısının, "parti içindeki gündeme dair tartışmalar" nedeniyle bir saat ertelenmesi bazı medya kuruluşlarında farklı yorumlandı. Doğan, "DEM Parti sessizliğe büründü" şeklindeki başlıklara tepki göstererek ertelemenin teknik bir gerekçeden kaynaklandığını belirtti.

Gülistan Kılıç Koçyiğit

İMRALI'YA GİDECEK İSİM BELİRLENDİ

Parti sözcüsü ayrıca, İmralı'ya yapılması planlanan olası ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. DEM Parti'nin görüşmede kendilerini temsil edecek isim olarak Gülistan Kılıç Koçyiğit'i belirlediğini duyurdu. Komisyonun yarınki toplantısında Öcalan'la görüşme konusunun netleşmesi beklenirken, sürecin Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandırması öngörülüyor.