DEM Parti İmralı Heyeti Siyasi Parti Ziyaretlerine Başlıyor

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DEM Parti İmralı Heyeti, 16-17 Temmuz tarihlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Heyet, ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde 16 Temmuz Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti turlarına başlıyor. Pervin Buldan, Mithan Sancar, ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, 16 Temmuz Çarşamba günü ilk olarak Gelecek Parti Genel Merkez binasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Heyet bu ziyaretin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. 17 Temmuz Perşembe günü ise İmralı Heyeti, CHP Genel Merkez binasında CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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