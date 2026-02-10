Haberler

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Güncelleme:
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

