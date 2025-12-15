DEM Parti, yarın Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek

Dem Parti İmralı heyeti, yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin, yarın saat 10.00'da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Heyetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın yapacağı görüşmenin ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.