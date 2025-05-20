DEM Parti Heyetinden Yeniden Refah ve CHP'ye Ziyaret

DEM Parti Heyetinden Yeniden Refah ve CHP'ye Ziyaret
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Yeniden Refah Partisi ve CHP'yi ziyaret ederek güncel siyasi sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundular. Görüşmelerde Türkiye'nin demokratik geleceği ve PKK'nın kongre kararları ele alındı.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'ın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin de yer aldığı heyet, dünkü DEVA Partisi ve Saadet Partisi ziyaretinden sonra bugün de CHP'yi ziyaret etti. Ardından Yeniden Refah Partisini ziyaret eden heyet, Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

'ÖCALAN'LA SON GÖRÜŞME VE PKK'NIN KONGRE KARARLARI DEĞERLENDİRİLDİ'

DEM Parti, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetin CHP ve Yeniden Refah partisine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Güncel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmelerin oldukça verimli geçtiği belirtilen açıklamada, "Her iki ziyarette de Türkiye'nin demokratik geleceği, Abdullah Öcalan ile parti heyetimizin gerçekleştirdiği son görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta ilan edilen kongre kararları değerlendirildi. Ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımlar ele alındı. Bu çerçevede TBMM'de tam yetkili bir komisyonun kurulmasının ve siyasi partilerin bu sürece etkin katılımını sağlayacak bir yöntemin esas alınmasının önemli olduğu paylaşıldı. Siyasi istişarelerimiz, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi ziyaretiyle devam edecek. Demokratik uzlaşı ekseninde, tüm siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdürmeyi planlamaktayız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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