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DEM Parti Heyetinden Açıklama

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DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti ve Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerde barış ve demokratik toplum sürecini değerlendirdiklerini, yasal çerçevenin hayata geçirilmesi için istişarelerin süreceğini ve en kısa zamanda İmralı'da yeni bir görüşme planlandığını açıkladı.

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Dem Parti İmralı heyeti tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti olarak, 15 Temmuz'da AK Parti heyetiyle, bugün de Sayın Devlet Bahçeli'yle barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir" denildi.

Açıklamada, en kısa zamanda İmralı'da yeni bir görüşme planlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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