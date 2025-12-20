DEM PARTİ HEYETİ, TİP'İ ZİYARET ETTİ

Dem Parti heyeti, TBMM'de AK Parti grubunun ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP'li milletvekillerini ziyaret etti. Erkan Baş ve İstanbul milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

'KALICI BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİNİN ÖN ŞARTLARINDAN'

TİP Genel Başkanı Baş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin tümünü, gelinen aşamayı ve Meclis'teki komisyon çalışmalarının geldiği aşamaya dair karşılıklı değerlendirmelerimizi paylaştık. TİP olarak şunu söyleyebiliriz; biz ülkemizde kalıcı bir barışın, gerçek özgürlük ve demokrasi inşasının ön şartlarından olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hem özgürlük ve demokrasilerin gelişmesi hem de bu topraklarda gözyaşının olmaması ve kan akmaması için başından bu yana üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak tutum almaya çalıştık. Bu süreç içerisinde özellikle iktidar cenahında daha küçük, güncel siyasi hesaplar devrede olabilir; bunları önemsizleştiren. Ülkenin bu tarihsel eşikten, bütün yurttaşlarımızın geleceğe umutla, güvenle, huzurla bakabileceği bir biçimde çıkması için üzerimize ne düşer, Türk ve Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve ülkedeki herkes hakkı olan yaşam hakkını, insanca ve onurlu bir şekilde nasıl elde eder; bütün bunları karşılıklı olarak değerlendirdik. Görüşme sonu itibarıyla başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ HUKUKUNA İHTİYAÇ VAR'

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, "Önümüzdeki dönem açısından sürecin gerektirdiği hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, yapılması gerekenleri bir kez daha tartıştık. Gelinen aşamayı değerlendirdik. TİP'in komisyon süreci ve dışında yapacağı katkıların önemli olduğunu bir kez daha huzurlarında ifade etmek isterim. Gerçekten bu komisyonda ve onun dışında da Türkiye'nin belli yerlerinde yaptıkları etkinliklerle, konuşmalarla sürece katkıları kıymetlidir. Bundan sonraki süreç için de şunları söylemek isterim. Belli bir aşamaya geldik, yasal bir zemine geçme aşamasına geldik. Bir barış hukukuna ihtiyaç olduğunu her zaman için ifade ettik. Barışın hukuksuz olmayacağını bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.