Haberler

DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret

DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyeti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP'li milletvekilleri ile bir araya gelerek kalıcı barış, özgürlük ve demokrasi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM PARTİ HEYETİ, TİP'İ ZİYARET ETTİ

Dem Parti heyeti, TBMM'de AK Parti grubunun ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP'li milletvekillerini ziyaret etti. Erkan Baş ve İstanbul milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

'KALICI BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİNİN ÖN ŞARTLARINDAN'

TİP Genel Başkanı Baş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin tümünü, gelinen aşamayı ve Meclis'teki komisyon çalışmalarının geldiği aşamaya dair karşılıklı değerlendirmelerimizi paylaştık. TİP olarak şunu söyleyebiliriz; biz ülkemizde kalıcı bir barışın, gerçek özgürlük ve demokrasi inşasının ön şartlarından olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hem özgürlük ve demokrasilerin gelişmesi hem de bu topraklarda gözyaşının olmaması ve kan akmaması için başından bu yana üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak tutum almaya çalıştık. Bu süreç içerisinde özellikle iktidar cenahında daha küçük, güncel siyasi hesaplar devrede olabilir; bunları önemsizleştiren. Ülkenin bu tarihsel eşikten, bütün yurttaşlarımızın geleceğe umutla, güvenle, huzurla bakabileceği bir biçimde çıkması için üzerimize ne düşer, Türk ve Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve ülkedeki herkes hakkı olan yaşam hakkını, insanca ve onurlu bir şekilde nasıl elde eder; bütün bunları karşılıklı olarak değerlendirdik. Görüşme sonu itibarıyla başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ HUKUKUNA İHTİYAÇ VAR'

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, "Önümüzdeki dönem açısından sürecin gerektirdiği hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, yapılması gerekenleri bir kez daha tartıştık. Gelinen aşamayı değerlendirdik. TİP'in komisyon süreci ve dışında yapacağı katkıların önemli olduğunu bir kez daha huzurlarında ifade etmek isterim. Gerçekten bu komisyonda ve onun dışında da Türkiye'nin belli yerlerinde yaptıkları etkinliklerle, konuşmalarla sürece katkıları kıymetlidir. Bundan sonraki süreç için de şunları söylemek isterim. Belli bir aşamaya geldik, yasal bir zemine geçme aşamasına geldik. Bir barış hukukuna ihtiyaç olduğunu her zaman için ifade ettik. Barışın hukuksuz olmayacağını bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
title