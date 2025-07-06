DEM Parti Heyeti'nden Öcalan ile Görüşme Açıklaması

DEM PARTİ HEYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Dem Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Heyet üyelerimizin Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük. Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Öcalan'da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.