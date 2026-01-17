DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü

Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti.

HEYET İMRALI'DAN DÖNDÜ

DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, heyet üyelerinin görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi.

EN SON 2 ARALIK'TA GİTMİŞLERDİ

Heyet, en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü. O tarihten bu yana İmralı Adası'nda herhangi bir görüşme yapılmamıştı.

KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR

Öte yandan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çalışmalarını devam ettiriyor. Komisyonda üyesi bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri geçen hafta bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili, "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum." demişti.