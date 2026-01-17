Haberler

DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü
DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. DEM Parti, heyet üyelerinin görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğünü bildirdi.

  • DEM Parti heyeti 12. kez İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.
  • DEM Parti heyeti İmralı Adası'ndan döndü.
  • DEM Parti heyeti en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası'na gitmişti.

Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, heyet üyelerinin görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi.

Heyet, en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü. O tarihten bu yana İmralı Adası'nda herhangi bir görüşme yapılmamıştı.

Öte yandan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çalışmalarını devam ettiriyor. Komisyonda üyesi bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri geçen hafta bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili, "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum." demişti.

