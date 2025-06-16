DEM Parti Heyeti, İmamoğlu ve Özer'i Ziyaret Edecek

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 19 Haziran'da, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer'in cezaevinde ziyaret edilmesi için Adalet Bakanlığına başvurduklarını açıkladı. Temelli, ayrıca uluslararası güçlere, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer başta olmak üzere bazı isimleri, 19 Haziran'da, tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvurduklarını söyledi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmanın giderek şiddetlendiğini belirterek, uluslararası güçlere ve kurumlara bu savaşın sonlandırılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Sezai Temelli, PKK/KCK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı sonrası bu konuyla ilgili bir gelişme olmadığını ileri sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda inisiyatif almasını beklediklerini vurgulayan Temelli, "Meclis, bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmeli." dedi.

Temelli, Kurban Bayramı öncesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen 10. Yargı Paketi'nin, beklenenleri karşılamadığını ve hayal kırıklığı yarattığını savundu.

Bir gazetecinin, "DEM Parti heyeti olarak İmralı'ya bir başvuru planı var mı? Olursa ne zaman olur?" sorusu üzerine Temelli, şunları kaydetti:

"Bu konudaki tavrımız belli. Sürekli, İmralı ile istişarede bulunabilmek için ziyaretler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ziyaretleri dar bir heyetle değil, olabildiğince geniş bir çerçevede sürdürmek istiyoruz. Beklentimiz bu yönde, ziyaret trafiğini belirleyen devlettir. Kendilerinden ricamız; artık bu geçmişin kısıtlarını kaldırmaları, bu ziyaretlerin etkin ve olabildiğince geniş kapsamda hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır. Şu anda bekliyoruz."

"İmamoğlu ve Özer başta olmak üzere bazı isimleri ziyaret için Adalet Bakanlığına bir başvurunuz oldu mu?" sorusuna ise Temelli, "Başvuru yaptık, 19 Haziran perşembe günü bu ziyaretin gerçekleşmesini istiyoruz. Eş başkanlarımız ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Silivri'de Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Bekir Kaya, Can Atalay ve Halil Aksoy'u ziyaret edeceklerdir. Başvuru yaptık, cevap bekliyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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