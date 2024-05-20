Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6-8 Ekim olayları davasında 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullar, her iki eş başkanı ziyaretlerinde ikisinin de moralinin yüksek olduğunu gördüklerini söyledi. Tuncer Bakırhan da, davanın bozulması ve arkadaşlarının beraatı için mücade edeceklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Selahattin Demirtaş Tuncer Bakırhan DEM Parti Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title