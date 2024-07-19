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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mardin'de Temaslarda Bulundu

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de çeşitli temaslarda bulundu. Bakırhan, yangından etkilenen kırsal Yücebağ Mahallesi'ni ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra Kızıltepe ilçesinde tarım mitingine katılan Bakırhan, çiftçilerin taleplerini Meclis'te dile getireceklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de çeşitli temaslarda bulundu.

Bakırhan, beraberindeki bazı milletvekilleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan yangından etkilenen kırsal Yücebağ Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşerek başsağlığı dileyen Bakırhan, ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Bakırhan, "Ne gerekiyorsa maddi, manevi, hukuki destek, partimiz sizinle birlikte. Yanınızdayız, sizinle birlikteyiz. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için bu davanın peşini bırakmamak lazım." dedi.

Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçen Bakırhan, partisince Otogar Meydanı'nda düzenlenen tarım mitingine katıldı.

Burada konuşan Bakırhan, Edirne'den İzmir'e, Antalya'dan Samsun'a kadar üreticilerle, besicilerle, çiftçilerle buluşmaya devam edeceklerini belirtti.

Onların taleplerini Meclis'te de dile getireceklerini anlatan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Çiftçinin, emekçinin Türkiye'de geçim sıkıntısı var. Ekmek ve adalet kampanyası burada bitmeyecek. Talepleri sadece bu meydanlarda değil, sokakta, Meclis'te dile getirerek çözülmesi için elimizden gelen gayreti, mücadeleyi ortaya koymaya çalışacağız."

Kaynak: AA / Politika

Tuncer Bakırhan Kızıltepe DEM Parti Yücebağ Mardin Politika Güncel Haberler

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