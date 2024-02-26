DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mardin'de Halk Buluşmalarına Katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mardin'in Mazıdağı ve Ömerli ilçelerinde düzenlediği halk buluşmalarına katıldı.

Derik ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Bakırhan, Mazıdağı ilçesinde Çarşı Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında, seçim çalışmaları kapsamında açılışlar yaptıklarını, halk ile bir araya geldiklerini söyledi.

Bölgede büyük ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Bakırhan, 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kaldığını belirtti.

Bakırhan, "Bizim davamız kimin aday olduğundan çok çok daha büyüktür. Çocuklarımız, geleceğimiz, dilimiz, kültürümüz, eşit, adil ve şeffaf bir belediyecilik hizmeti için her biriniz bizim adayımızsınız. 31 Mart'ta Mazıdağı'ndan çok iyi bir sonuç bekliyoruz." dedi.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Bakırhan, ilçe girişinde düzenlenen halk buluşmasında, parti olarak 40 yıldır demokratik ve şeffaf bir belediyecilik hizmeti sunduklarını belirterek, büyükşehir ve ilçe adaylarının da aynı anlayışı taşıdığını aktardı.

Bakırhan, "Söz veriyoruz, Ömerli'yi hak ettiği yere taşıyacağız. Ömerli'den vereceğiniz müjdeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.