Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te halk toplantısına katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te halk toplantısına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, düzenlenen halk toplantısında eksikliklere değinerek vatandaşlarla sürekli iletişim içinde olduklarını vurguladı. Toplantıya TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da katıldı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk toplantısına katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakırhan, sahada mücadele ettiklerini ve vatandaşlara layık olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bakırhan, "Eksikliklerimiz ve yetmezliklerimiz yok değil ama siz her bize hatırlattığınızda o eksikliklerimizi ve yetmezliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Biz sizin içinizden çıktık. Sizinle var oluyoruz. Bu toplantıları da onun için yapıyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Politika
TÜVTÜRK'te polis memurunun memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! 2 çalışan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı