DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Mardin'de Halk Buluşmalarına Katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Mardin'in Savur ve Midyat ilçelerinde düzenlediği halk buluşmalarına katıldı.

Savur'da tarihi Savur Çarşısı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında partililerle bir süre halay çeken ???????Hatimoğulları, 31 Mart'taki yerel seçimlere değindi.

Daha sonra Midyat'a geçen Hatimoğulları, partisinin Atatürk Bulvarı'nda seçim bürosu önünde düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Hatimoğulları, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı Mardin'in barış ve kardeşlik şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerini gezdiklerini ve halkın ekonomik sorunlar çektiğini ileri süren Hatimoğulları, "Yerel seçimler başta olmak üzere merkezi siyasette de hak yerini bulana dek, bir tek aç kalmayana dek DEM Parti olarak mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Seçimlere sayılı günlerin kaldığını, seçildikten sonra adaylarının en güzel hizmetleri getireceğini aktaran Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Belediyede kadın daire başkanlığını kuracağız. Aynı zamanda kadın danışma merkezleri, kadınlara meslek edindirme kursları, kadınların ürettiklerini satabilecekleri pazarları yaratmak, kooperatifleşmek, bu konularda kadınlara birçok hizmeti sunmuştuk, bugün de sunacağız."