DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İmralı Ziyareti Çağrısı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Komisyon mutlaka İmralı'ya gitmelidir" dedi.

Hatimoğlulları DEM Parti grup çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hatimoğulları, Bahçeli'nin İmralı SDG'ye mesaj vermesi ve komisyonun İmralı'ya gitmesi yönündeki ifadelerini değerlendirerek, "Bahçeli'nin grupta yaptığı komisyonla ilgili konuşma çok önemli bir konuşmaydı. 1 Ekim'de bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen bir uygun bir konuşmaydı. Komisyonun İmralı'ya gidebileceği, bunun önünde engel olmadığı, Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini, isterse bunu kamuoyuyla paylaşabileceğini bu anlama gelen şekilde özetledi. Komisyon mutlaka İmralı'ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır" dedi.

SDG'nin silah bırakmasına ilişkin soruya Hatimoğulları, "Şam yönetimi ile SDG güçleri bir araya gelmiş, görüşmeleri sürdürüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve entegrasyon sürecini destekledik" ifadelerini kullandı.

Demirtaş hakkında Aihm'nin verdiği kararın süresinin dolduğunu hatırlatan gazeteciye Hatimoğulları, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasında tutuklu bulunan arkadaşlarımızın AİHM verdiği ilk karar göze alınarak bırakılması gerekiyordu. AİHM büyük dairesi üçüncü kez kararını açıklıyor, yarın süre doluyor. Bizler bugün ya da yarın AİHM kararlarının yerine getirilmesini ve toplum vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz. AİHM kararının hayata geçmesi bize çok güzel hediye olur" şeklinde konuştu. - ANKARA