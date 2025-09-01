Hatimoğulları'ndan Gazze için acil ateşkes çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Şu an Gazze ateş altında. Mazlum Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Bir an önce ateşkes ilan edilmeli, insani yardım oralara ulaştırılmalı." dedi.

Hatimoğulları, merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Halk Şöleni"nde yaptığı konuşmada, İstanbul'da bugün düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi"nde barışı haykırdıklarını söyledi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi görev üstlendiğini, komisyonun ivedilikle bir dizi yasal düzenlemeler yapması gerektiğini anlatan Hatimoğulları, komisyonun kurulması için emek veren bütün siyasi partilere teşekkür etti.

Siyasi parti ve Meclis temsilcilerinin verdiği barış mesajlarını kıymetli bulduklarını dile getiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Barışın dili şimdi yeniden konuşuluyor. Bu bizler için tarihi bir fırsattır. İktidar, devlet, muhalefet herkes bu sürece büyük bir ciddiyetle, özveriyle yaklaşmalıdır. Kürt sorunu bu ülkenin yüz yıldır kanayan yarası. Bu sorunun çözülmesi ile ilgili küçük de olsa adımların atılması kesinlikle tarihi bir öneme sahiptir. Bu süreci herkes bu ciddiyetle bu tarihsel görev ve sorumlulukla ele almalıdır. Hiç kimse kendi çıkarlarına, siyasi parti çıkarlarına bu süreci kurban etmemeli."

Hatimoğulları, "Bizler barışı bu kadar yoğun konuştuğumuz bir dönemde, burada barış için sloganlarımızı haykırdığımız saatlerde şu an Gazze ateş altında. İsrail bir kez daha Gazze'ye girdi. Filistin halkı katlediliyor. Filistin halkı aç bırakıldı. Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam Birliği Teşkilatı hiç kimse timsah gözyaşı dökmesin ve gerçekten acil bir ateşkesin ilan edilmesi için derhal görev başına gelsinler. Mazlum Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Bir an önce ateşkes ilan edilmeli, insani yardım oralara ulaştırılmalı." ifadelerini kullandı.