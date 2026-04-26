Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adana'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Biz, barışı her daim savaşın ve çatışmanın en yoğun olduğu dönemlerde de dillendirmekten, talep etmekten, barış için demokratik mücadelemizi yürütmekten asla vazgeçmedik." dedi.

Hatimoğulları, bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Adana 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Irak, Lübnan ve Körfez ülkelerine yayıldığını söyledi.

Ateşkesin tam uygulanmadığını ifade eden Hatimoğulları, bölgede barışın sağlanabilmesi için daha güçlü çalışmalar yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, barışı her daim savaşın ve çatışmanın en yoğun olduğu dönemlerde de dillendirmekten, talep etmekten, barış için demokratik mücadelemizi yürütmekten asla vazgeçmedik. Onurlu barış birçok kötülüğün panzehridir, bunu asla unutmayalım. Biz, böylesi bir dönemde barışa duyulan ihtiyacın farkında olarak bunun çalışmasını ve mücadelesini en güçlü şekilde yürütmeye devam edeceğiz."

Sürecin başından itibaren halk buluşmaları, toplantılar ve ziyaretler gibi yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda üstünde en fazla durduğumuz nokta şuydu. Barış, demokrasi bize altın tepsiyle sunulmayacak. Bizler bunun için daha güçlü mücadele etmemiz ve örgütlenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Şimdi de barış ve demokratik toplumun en temel inşacıları biz kadınlar olmaya devam edeceğiz."

Kongreye, DEM Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

İstanbul'un bir ilçesi ayakta! Üniversiteli kızları takip edip...
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump