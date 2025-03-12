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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Sayın Erdoğan'la heyetimiz görüşmek için en kısa sürede başvurusunu yapacak"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan:
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Erdoğan'la görüşülecek. Yürütmenin başı, meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. En kısa sürede heyetimiz görüşmek için başvurusunu yapıp, görüşecektir" dedi.

DEM Parti, terörist başı Abdullah Öcalan tarafından terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. "İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek mi?" sorusu üzerine Bakırhan, "Sayın Erdoğan'la görüşülecek. Niye görüşülmesin? Yürütmenin başı, meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimiz başvuru hazırlıklarını yapacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyordu. Türkiye'nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz. Çok önemli bir sorunu konuşuyoruz. İçtiğimiz suya kadar etkili bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorun konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmalı, başka siyasi partiler de dahil olmalı. En kısa sürede heyetimiz görüşmek için başvurusunu yapıp, görüşecektir" diye konuştu.

"Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise, "Gerek ülkemizde, gerek yakın coğrafyamızdaki yaşanan hadiselere baktığımızda siyasi partilerin bir araya gelmelerinin, müzakere etmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Hem bundan önceki gelişmelerle alakalı hem bundan sonra yaşanacaklarla alakalı karşılıklı fikir teatisinde bulunduk. Eminim ki bizim, DEM Parti'nin bundan sonraki yürüyüşüyle alakalı, bizim olaylara bakış açımızla alakalı kafalarındaki soru işaretinin giderildiği bir toplantı icra edildi. Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var. 56 yıl boyunca bu konu hakkında Saadet Partisi, milli görüş hareketi nerede durduysa bugün de aynı yerde durduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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