Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'DEM Parti, demokrasinin yanındadır'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'DEM Parti, demokrasinin yanındadır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen halk toplantısında, demokratikleşme ve haklar konusunda önemli bir raporun bulunduğunu belirterek, parti olarak olumlu adımları desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, görevden alınan belediye başkanlarının geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

DEM PARTİ Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, ' Dem Parti nerededir?' diye. Dem Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir" dedi.

Siirt'te DEM Parti tarafından bir düğün salonunda halk toplantısı düzenlendi. Programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile partililer katıldı. Programda konuşan Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Ancak o başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, demokratik bir akılla yorumlanır ve uygun adımlar atılırsa Türkiye nefes alır, demokrasi kazanır. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, 'DEM Parti nerededir?' diye. DEM Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. DEM Parti demokrasinin yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir" dedi.

'BİR AN ÖNCE KAYYUMLAR GİTMELİ'

Bakırhan, görevlerinden alınan DEM Parti'li belediye başkanlarının görevlerine geri dönmesi gerektiğini belirterek, "DEM Parti'nin amacı; bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Bu ülkedeki değerler hepimize yeter. Sadece reddeden ve inkar eden anlayışı bir kenara bırakmak gerekiyor. Demokrasiye dair yasal öneriler vardı, onların takipçisi olacağız. Biz demokratik entegrasyondan ne anlıyoruz? Ana dilde eğitim hakkı korunmalıdır. Yerel demokrasi güçlendirilmelidir. Bir yıldır süreç yürütüyoruz. Sizin seçtiğiniz belediye eş başkanlarının yerine kayyum atanmış durumda. Eğer bu süreç bir samimiyet testiyse, Kürtler bunu fazlasıyla yerine getirdi. Bir an önce kayyumlar gitmeli, halkın seçtiği temsilciler görevlerine dönmelidir. Ayrımcı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir" diye konuştu. Program, Bakırhan'ın konuşmasından sonra basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor'da

9 günde gönderildiği kulübün başına geçti
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
İran'da çocuklar da dahil 30 kişi protestolarla ilgili ölüm cezası riski altında

Aralarında çocuklarında olduğu 30 kişiyi idam etmeye hazırlanıyorlar