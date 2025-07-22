DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin, "Bu komisyon sadece silahları bırakmaya dönük bir çaba içerisinde olmamalıdır." dedi.

Bakırhan, Parti Meclisi toplantısı öncesinde gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Suriye'de çözümün tüm halklar ve inançların ortak ve eşit bir çatı altında birleştiği yeni bir toplumsal sözleşme olduğunu belirten Bakırhan, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun çalışmalarına da değindi.

Meclis bünyesinde oluşacak yeni komisyona çok büyük bir anlam biçtiklerini vurgulayan Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere 12 Temmuz'da Sayın Erdoğan da bu konuda önemli bir konuşma yaptı. Bu kısım gerçekten çok önemli. Bu komisyon geçmiş dönemdeki deneyimlerden dersler almalıdır, sonuç alıcı ve net olmalıdır. Süreci zamana yaymadan gereklerini yerine getirmelidir. Bu komisyon sadece silahları bırakmaya dönük bir çaba içerisinde olmamalıdır."

Türkiye'nin yüz yıllık yapısal sorunları ile şu anki siyasi krizlerin iç içe geçtiği ve birbirini beslediğini savunan Bakırhan, "bu kısır döngüyü kırmanın yolunun iki gündemi birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağı görmekten geçtiğini" vurguladı.