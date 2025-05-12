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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Destek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Destek
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası barış vurgusu yaparak, 'Umarım bu süreci barışla taçlandırırız' dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili, "Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" dedi.

Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmemek için, demokratik bir Türkiye inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ise terör örgütü PKK'nın beklenen açıklamayı yaptığını söyledi ve değerlendirmelerin daha sonra yapılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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