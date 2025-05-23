DEM Parti'den Siyasi Görüşmeler Hakkında Açıklama

DEM Parti'den Siyasi Görüşmeler Hakkında Açıklama
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DEM Parti, önümüzdeki hafta bileşen partiler ve AK Parti ile görüşmeler yapacaklarını duyurdu. Parti liderleriyle yapılan toplantıda Türkiye'nin demokratikleşme süreci ve barış çözüm önerileri ele alındı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı. Ayrıca, partiler arası diyaloğun derinleştirilmesi ile Meclis çerçevesinde barış ve çözüm yolunda atılması gereken adımlar değerlendirildi. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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