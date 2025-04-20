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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder Hakkında Açıklama

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DEM Parti, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder'in yerine yeni bir ismin alınacağı iddialarını yalanladı. Önder'in sağlık durumu ile ilgili spekülatif haberlerin yayınlandığını belirten parti, önceliklerinin Önder'in iyileşmesi olduğunu vurguladı.

Dem Parti'den, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir isim yer alacağı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir" denildi.

DEM Parti, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır" denildi.

'ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME GRUP BAŞKANVEKİLLERİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK'

Açıklamada, Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeye ilişkin de "Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle grup başkan vekillerimiz tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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