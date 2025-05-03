Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası DEM Parti'den ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
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DEM Parti, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Onun anısına ve canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." ifadelerine yer verildi.

Kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962, Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetmiştir.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDerunum:

Ne barışı, barış falan olmayacak. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

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Haber YorumlarıJon snow:

Çok üzüldüm gerçekten çok iyi bir insanı kaybettik ????

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Haber YorumlarıFurkan inci:

barış olmasın yoksa chp neyin siyasetini yapacak onlar için siyaset dem partiyi kullanıp istanbulu ankarayı almak

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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

İyiler erken ölür...

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Haber Yorumlarıevin2626:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel insan

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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Allah rahmet eylesin. sizde oraya gideceksiniz bence hazırlık yapın. Mücadelenin orada faydası olmuyor.

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Haber YorumlarıSerdarHan:

Bu dünyada iyiler erken ölür darısı iyi olmayan zatta??

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Haber Yorumlarıkjpmvwxs5r:

Güzel insanlar hep erken yaşta gidiyor. yazık.

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Haber Yorumlarılevent tugcu:

neyin barışı bilader bu barış nedir ya. ? ülkenin her trlü en zengini zaten kürtler neyin barışı bu. benım yaptığım onun yapamadığı nedir. ne saçmalıktır bu.

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