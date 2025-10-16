Haberler

DEM Parti'den Öcalan Çağrısı

DEM Parti'den Öcalan Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Öcalan'ın görüşlerini iletmek için gerekli adımları atma çağrısında bulundu ve komisyonun, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çalışmalarını tamamlamakta olduğunu belirtti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Çağrımızı yineliyoruz; komisyon bir şekilde Öcalan'ın görüşlerinin komisyona akmasının formülasyonunu bulmak zorunda. Komisyon bununla sorumludur; çünkü komisyon çatışmanın sonlandırılmasını istiyor" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirterek, "Çalışmaların sonunda bir raporun hazırlanmasını bekliyoruz. Her siyasi parti, kendi raporu için çalışıyor. Biz de DEM Parti olarak kendi raporumuzla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, tamamlandığında buna ilişkin detayları sizlerle paylaşacağız. Yanı sıra süreçle ilgili kampanyalarımız, buluşmalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili de sizleri bilgilendiriyoruz. Bu arada önemli konulardan biri komisyonun dinleme faaliyetlerini bitirmiş olmasına rağmen halen daha Öcalan'la görüşülmemiş olması. Bu komisyonun yalnızca dinleme faaliyetleriyle değil, varmak istediği hedefle ilgili çelişkiyi ortada bırakıyor. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Şimdi çeşitli açıklamalar, çağrılar geliyor, sorulara muhatap oluyoruz. Aslında doğrudan hocanın cevap vermesi gereken şeyler bunlar. Doğrudan kendisinin dinlenmesi gerekir. Çağrımızı yineliyoruz; komisyon bir şekilde Öcalan'ın görüşlerinin komisyona akmasının formülasyonunu bulmak zorunda. Komisyon bununla sorumludur; çünkü komisyon çatışmanın sonlandırılmasını istiyor. Türkiye'ye zaman kaybettirmesinler. Kimsenin Türkiye'ye zaman kaybettirmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.