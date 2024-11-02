Üye Girişi
Haberler

DEM Parti'den Kürt Sorunu Üzerine Açıklamalar

DEM Parti'den Kürt Sorunu Üzerine Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt sorununa dair çözüm süreçleri hakkında güncel gelişmeleri ve müzakere çağrısını dile getirdi.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Henüz bir tartışma düzeyindedir. Bir sürece evrilir mi, evrilmez mi, bu konuda çok emin değiliz. Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden istiyoruz" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği halk toplantısına katıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya milletvekilleri Cengiz Çandar ile Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Abbas Şahin, ilçe belediyelerinin başkanları ve bazı STK temsilcileri ile partililer katıldı.

'BÜYÜK BİR ŞANS ORTAYA ÇIKTI'

Toplantıda konuşan Bakırhan, "Öteden beri aslında partimizin, DEM Parti'nin tutumu bellidir. Bu ülkenin en temel meselelerinden birisinin Kürt sorunu olduğunu defalarca dile getirdik. Türk-Kürt ilişkilerini demokratik bir zemine oturtulmasını savunuyoruz, destekliyoruz. Bakın yakın zamanda aslında bunun için çok önemli bir fırsat da ortaya çıktı. 44 aydır ailesiyle, avukatlarıyla hukuksuzca görüştürülmeyen Öcalan'ın vekilimiz Ömer Öcalan'la görüşmesinden sonra hem bizler hem Edirne'de yaşayan emekçiler, Tekirdağ'daki fabrikada çalışan işçiler, tarımla, hayvancılıkla uğraşan, geçimini sağlayamayan esnafta bile büyük bir umut yarattı. En son işte Bursa'da bir etkinliğe katılmıştım. Bu görüşmeden sonra, orada Kürtlere negatif bakan insanlar dahi artık 'Bu mesele bir biçimiyle çözülsün, önemli bir zemini var' dediler. Evet, Öcalan çok net bir şey söyledi. 'Bu çatışma ve şiddet zemininden çıkmak için müzakereyle, hukuki ve siyasi bir zemine evrilirse ben de elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım. Bu konuda kendime güveniyorum' dedi. Biz de diyoruz ki ne güzel, büyük bir şans ortaya çıktı. Öcalan bu meselenin diyalogla, müzakereyle çözülmesini istiyor" dedi.

'ZORLAYACAĞIZ'

Müzakere için henüz bir sürecin olmadığını belirten Bakırhan, "Henüz bir süreç yok. Kimi kanalları açtığınız zaman maşallah zaten her şeyi konuşuyorlar, bizim olmadığımız ortamlarda çözüyorlar. Türkiye'de böyle bir gelenek de var, muhatabının dahil olmadığı tartışmalar ile sorunlar tartışılıyor. Muhatabın kendisi orada yok. Muhatabın ne dediği orada yok; ama birileri onun üzerine defalarca yorumlar yapıyor. Henüz bir tartışma düzeyindedir. Bir sürece evrilir mi, evrilmez mi, bu konuda çok emin değiliz. Karşımızda bir iktidar ve ortakları var. Ne kadar tutarlılar, ne kadar samimiler, ne kadar Orta Doğu'daki bu girdaba kapılmamak için samimi şekilde bu meseleyi masaya yatırıp diyalogla, müzakereyle çözmeye çalışacakla? Emin olun biz de bilmiyoruz. Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden istiyoruz. Çünkü zaten müzakere için varız. Zorlayacağız. İyi niyetli olsalar da olmasalar da zorlayacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi

 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
Fatih Erbakan asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı

İşverenin hoşuna gitmeyecek! Asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.