DEM Parti'den İnfaz Yasasına Eleştiri
Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, infaz yasasının ayrımcı ve eşitsiz olduğunu savundu. Cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çeken Aslan, ağır hastalığı, yaşı ve engelli durumu bulunan kişilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
Dem Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, infaz yasasının ayrımcı bir yapıya sahip olduğunu savundu.
Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, herkesin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonu beklediğini belirtti.
Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını ileri süren Aslan, infaz yasasının ayrımcı ve eşitsiz bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.
Dem Parti'li Aslan, cezaevlerinde ağır hastalığı, ilerleyen yaşı ve engelli durumu bulunan kişilerin tahliye edilmesini istedi.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika