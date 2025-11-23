Haberler

CHP'nin İmralı kararını eleştiren DEM Partili Bakırhan, yeni anayasaya yeşil ışık yaktı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı canlı yayında CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi. Bakırhan "CHP, Cumhuriyet'in kurucu partisidir. Yüzyıllık meselede bir sorumlu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. CHP'nin İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi, SEGBİS'e bir linkle bağlantı kurulmasın mı, tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Bu durumu eleştiriyoruz" dedi. Bakırhan yeni anayasa tartışmasının gündeme geldiği zaman katılabileceklerini işaret etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TV100 ekranlarında yayınlanan canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştiren Bakırhan "CHP'nin İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi, SEGBİS'e bir linkle bağlantı kurulmasın mı, tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz" dedi.

DEM PARTİLİ BAKIRHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Öncelikle biz mevcut yürüyen sürece barış ve demokratik toplum süreci diyoruz. Bununla başlayarak sözlerimi devam ettireyim. Gerçekten kritik bir dönemden geçiyoruz. Her günün anlamı vardır, önemi var. En ufak meseleler de bence o meseleyi yaşayanlar tarafından önemlidir. Kritik demeleri çok kıymetli. Ama 86 milyonu ilgilendiren, son 100 yıllık kanayan bir yara olan, her karışa acı ve gözyaşı düşüren, bir meselenin tartışıldığı ve çözümün arandığı bir süreç gerçekten tarihidir, kritiktir ve önemlidir. Şimdi, 1 Ekim ile başlayan, günümüze kadar gelen süreç de çok önemli, çok tarihi adım var.

"DEVLET BEY'İN ÇIKIŞINI KİMSE BEKLEMİYORDU"

Bugüne kadar kimse beklemiyordu. Yani işte Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı yapacağını, silahları artık bıraktıracağını, PKK'yı fesh edeceğini. Hatta en önemlisi... Devlet Bey'in çıkışını kimse beklemiyordu. Hatta bir daha artık Türkiye'ye karşı silah kullanılmayacağını ve burada bulunan silahlı güçlerin de yurt dışına çıkacağını, sorsanız belki toplumu %90'ı beklemezdi. Bunlar çok ezber bozan şeyler. Çok önemli şeyler.

Hiçbir anlaşma, bir mutabakat olmadan ben silahı bıraktırıyorum, ben örgütü feshediyorum, ben güçlerimi artık Türkiye'ye karşı silah kullanmayacak bir noktaya getirip ve ülkenin dışına çekiyorum demek önemlidir. Barışı toplumsallaştırmak gerekiyor. Bunun yolu da atılacak kimi adımlardadır. Yani yasal düzenleme gerektirmeyen, idari kararlarla çözülebilecek, toplumun bak bu iş ilerliyor, iyiye doğru gidiyor, nefes almamı sağlayacak bir barış ihtimi yaratacak demesini gerektirecek adımlar atılabilir. Biz sahadayız, biraz Milliyetçi Hareket Partisi de bu meseleyi anlatmaya çalışıyor, toplantılar yapıyor, çok kıymetli. Bu meselede durduğu yeri kararlı bir şekilde gösterecek ki adımlara ihtiyacı var."

"BAHÇELİ ÇOK TUTARLI BİR SİYASET İZLİYOR"

İktidarın sürece olan desteğini vurgulayan Bakırhan, aynı zamanda Devlet Bahçeli için açıklamaları için"Sayın Bahçeli en başından beri aslında çok tutarlı bir siyaset izliyor. Çıktığı günle aslında aynı şeyleri söylüyor. Aslında iki tane aktör ilk söylediği sözü devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

"100 YILLIK MESELE SEGBİS İLE ÇÖZÜLEMEZ"

Bakırhan İmralı komisyonu konusunda, "Kusura bakmayın 100 yıllık bir mesele SEGBİS'e, link'e, bir bağlantıya indirgemeyecek kadar değerlidir, kıymetlidir. Şunu söylüyorum, 100 yıllık bir meseleyi çözüyoruz. Çözelim mi çözmeyelim mi? Karar verin. Bir toplumu temsil ediyorsunuz, koca koca siyasi partilersiniz. Ha SEGBİS'e bağlanmışsın, ha oraya bir komisyon gitmiş. Meselenin kendisi, oradan ne denileceği ilgili bir meseledir. Kürt meselesi bir linkle çözülecek bir mesele değil. Burada gerçekten üzülüyorum.Çok abartılıyor. Burada bir linkle, bir bağlantıyla bu meseleyi tartışmak, çözmek, gerçekten biraz yan çizmek anlamına geliyor" dedi.

"CHP AKTİF ROL ALABİLİRDİ, CHP'DEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

CHP'nın komisyona katılmama kararı hakkında ise, "Burada ana muhalefet partisi de aslında bu bahsettiğimiz kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif, çok ciddi bir rol oynayabilirdi. CHP, Cumhuriyet'in kurucu partisidir.Yüzyıllık meselede bir sorumlu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi, SEGBİS'e bir linkle bağlantı kurulmasın mı, tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Bu CHP'nin önerisi miydi? Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Sadece SEGBİS meselesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz. CHP'den beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.

"CHP RİSK ALMALI, CESUR OLMALI"

"CHP gerekirse cesur olmalı, risk almalı, tabanının hassasiyetine bakarak siyaset üretmemeli" diyen Tuncer Bakırhan "CHP sağa sola bükmeden, iktidar karşıtlığına sıkışmadan adım atmalı" açıklamasını yaptı.

"ANAYASA HENÜZ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Anayasa çalışmaları hakkında ise, "Gündemin kendisi bu sürecin kendisidir, bu meselenin çözümüdür. Anayasa henüz gündemimizde yok. İktidar cenahından da anayasa tartışmasına dönük bir dayatma, gündem yok. Şu an bu meselenin çözümüne odaklandık. Anayasa gündeme geldiği zaman demokratik, eşitlikçi bir anayasa tartışmasında tabi ki katılırız." ifadelerini kullandı."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Bu saatten sonra Chp Kürtler için bitmiştir. Kürt sorunu Öcalan ve Demirtaş'a indirilmeyecek kadar büyük bir meseledir.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Tutarsızlığın en alasını dem parti sergiliyor , daha düne kadar bahçeli dem partisine en ağır hakaretleri derken şimdi ne ve nasıl oldu da sizin için doğru bir yol izliyor size göre hiç kendinize bir sorudunuz mu ?

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Kılıçtar oğlu bir hataya evet dedi HDPden sonra şimdide chp bu yanlışın bedelini ödüyor. Şimdide özel aynı hataya düşüyor. Tez zamanda bu yanlıştan donulmeli. Chp sadece Türk kokenliler oy vermiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini kimse unutmasın. Yüzde 2 bile oyu olmayanlarla pazarlıklar yapılmıştı. Ve kazanılmış bir seçim kaybedildi.

yanıt6
yanıt21
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yeni anayasaya yeşil ışık değil şimdiden onaylamazsanız NAMERT siniz . Düne kadar İBB ye PKK doldurdu , onların ayakkabı numaralarına varıncaya kada biliyoruz diyenlerle kol kola olun bakalım . Lan sizin derdinizi ilk söyleyen kişi CHP dir ne konuşuyorsunuz . CHP İmralı'ya gitmedi diye çözüm süreci sekteye mi uğrayacak . Hayır . CHP sürece destek veriyor . NE O ANLAŞMA MI YAPTINIZ .... ÖCELAN'I BIRAKIN ANAYASAYA DESTEK VERELİM Mİ DEDİNİZ ? Ama eminim KÜRT kardeşler DÖNEKLİK yapmaz .

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Evet biz gürcüler de anayasal hakları istiyoruz alooooo Çerkezlerde öyle say say bitmez Ne olacak şimdi

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
