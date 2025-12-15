Haberler

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'ye sundukları raporda acilen bir barış yasası çıkarılması gerektiğini ifade etti. Koçyiğit, bu raporun demokratik entegrasyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti ve tüm siyasi partilerin hızlıca raporlarını sunması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sundukları rapora ilişkin, "Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırlayacağı raporu anımsatan Koçyiğit, partisinin kendi raporunu hazırladığını ve komisyona sunduğunu belirtti.

Komisyona 99 sayfalık rapor sunduklarını ifade eden Koçyiğit, rapora partisinin internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

Raporun teknik bir metin olmadığını, "barışa, adalete ve ortak geleceğe duyulan hasretin bitmesi için kaleme dökülmüş bir çalışma" olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu çalışmanın sadece DEM Parti'nin raporu olarak değil milyonların talebinin dile geldiği bir metin olarak ele alınması gerekiyor. Hem siyasi hem de hukuki olarak tüm söylemler aslında toplumumuzun, halklarımızın beklentilerini ifade etmektedir." diye konuştu. Yeni bir zaman, dönem ve Türkiye istediklerini dile getiren Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu raporda diyoruz ki TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil, başlangıçtır. Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. 100 yıllık güvenlikçi politikalar ve terör söyleminin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil birlikte yaşama ve bir demokrasi sorunu olarak gören demokratik akıl devrede olmalıdır."

Raporda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın rolüne ve önerilerine de değindiklerini aktaran Koçyiğit, "demokratik cumhuriyet, demokratik ulus ve ortak vatan" kavramları üzerinde daha somut formüllere ve ortaklıklara gitmenin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için çok önemli" olduğunu söyledi.

Koçyiğit, beklentilerinin tüm siyasi partilerin çok hızlı bir şekilde raporlarını Komisyona sunmaları olduğunu belirterek, "Çünkü sürecin uzaması yasa yapma sürecini ve diğer süreçleri de zincirleme bir şekilde uzatıyor. 31 Aralık'ta komisyonumuzun çalışma süresi doluyor. Bu anlamıyla bir araya gelmek ve eğer yetişmezse rapor takvimi, yeniden bir süre uzatımına da ihtiyaç olacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title