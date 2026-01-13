Haberler

DEM Parti'li Bakırhan: Uyarılarımız, parmak sallamak değil, barış için el uzatmaktır
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt vererek barış çağrısında bulundu. Bakırhan, barış için el uzatmaları gerektiğini vurguladı ve 10 Mart Mutabakatı'na uymayan tarafları eleştirdi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " Dem Parti'nin elbette sürecin sağlığı ve selameti, kalıcı bir barış için önerileri olur ve olacaktır. Sayın Bahçeli eğer parmak sallayanları görmek istiyorsa, akşam televizyon kanallarını izlesin. Bizim uyarılarımız parmak sallamak değil, barış için el uzatmaktır" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, "Siyasette olması gerekenlere değil, olanlara bakalım. Yani Halep'teki vahşete bakalım. Buradan bakıldığında 10 Mart Mutabakatına uymayanın SDG değil, Kürtler değil, rejim olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. 1 Nisan anlaşmasıyla SDG, Halep mahallelerindeki ağır silahlarını, silahlı militanlarını çekmedi mi? Buna rağmen eğer oraya saldırılıyorsa 10 Mart Mutabakatına uymayan Şam yönetimi, onu destekleyen ve ona yol açanlardır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Bakırhan, "Sayın Bahçeli haklı bir şey söyledi. Öcalan'ın rolünü vurguladı. Biz de soruyoruz; mesela 40 günü aşkın bir süredir Öcalan ile bir görüşme yok. 1 yıldır rolünü oynayacağı koşulların oluşması için çağrı yapıyoruz ama ortada henüz bir şey yok. Öcalan'ın özgür yaşam ve iletişim koşullarının sağlanması gerekmiyor mu? DEM Parti'nin elbette sürecin sağlığı ve selameti, kalıcı bir barış için önerileri olur ve olacaktır. Sayın Bahçeli eğer parmak sallayanları görmek istiyorsa akşam televizyon kanallarını açıp izlesin. Parmak sallayan bazı iktidar yöneticileri ve medyadaki yüzleri bizzat kendisi görecektir. Bizim uyarılarımız parmak sallamak değil, barış için el uzatmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
