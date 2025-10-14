DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dem Parti'ye çağrıda bulunan Bahçeli "Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ 10 TALEBİNİ TEK TEK SIRALADI

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "DEM Parti, bu ülkede yaşayan her yurttaş için adaletçinin, özgürlüğün ve eşitliğin temel taşlarını inşa etmek için uğraşıyor" diyerek partinin 10 talebini sıraladı.

Bakırhan "DEM Parti'nin somut talepleri de şunlardır:

1- Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz.

2- Keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz.

3- Kayyumların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz.

4- Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz.

5- Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz.

6- Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz.

7- Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz.

8- Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz.

9- Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz.

10- Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz.

"TALEPLERİMİZİN HANGİSİ UÇUK?"

Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı? Hangisi uçuk? Hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü biraz önce saydığım taleplerin tamamı, çoğu asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde aslında zorun olacak meseleler değildir" dedi.