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DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri DEM Parti kanadında da büyük şaşkınlık yarattı. DEM Parti kaynaklarından Bahçeli'nin sözleri için "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi.

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından da ilk değerlendirmeler geldi. Bahçeli'nin bu çıkışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen DEM Parti kaynaklarından, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi.

CHP'DEN İLK YORUM: ÖCALAN AF İSTEDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Bahçeli'nin sözlerinin Öcalan'a af isteği anlamına geldiğini belirten Emir, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir. Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz" şeklinde konuştu.

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli DEM Parti Politika Güncel Terör MHP

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Yorumlar (44)

Arslan:

Bahçeli sen en yakın zamanda bir akıl hastanesine git. Bu millet sizi sandığa gömecek en yakın seçimde

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Merxas:

onurlu bir barış için çok büyük bir adım önder en kısa sürede cevap vermeli bu çıkışa..

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yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Düşün yani teröristbaşı sempatizanları bile şaşırdı ne söylendiğine! Ağzınızdan cikani kulağınız duysun artık

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yanıtYanıtla
Merxas:

barış için bundan büyük bir adım olamaz selam olsun serok bahçeli ye

27
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yanıtYanıtla
ahmet zengin:

bunca şehit tini yok sayan MHP bu adamı o koltukta mı oturtuyorsunuz

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yanıtYanıtla
Ahmet Yaşlı:

MHP Genel başkani sayin bahçeli tarihi bir konuşma yaptı.bunun aksini yorumlamak ülkemize ihanettir

10
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yanıtYanıtla
Hüso Fıso:

Bu işler önceden imralı ile konuşulmuş.Bu hükümet sorun filan çözemez,olmayan sorunu bile sorun yaparlar.

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SMMM:

BİZ DE BEKLEMİYORDUK.

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yanıtYanıtla
oguz:

valla şahsen bende beklemiyordum şoktayım

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FONCUSAVAR:

Ortadoğu da savaş yayılırken devlet bir oyun kuruyor ama açılacak olası cepheleri mi daraltmaya çalışıyor?

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