DEM Eş Genel Başkanları CHP'yi Ziyaret Etti

DEM Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, partisinin Sarıyer'deki binasında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'ne çevrilen binaya geldi. Bir süre sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Özel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bakırhan, "Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bizler yıllardır demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesi veriyoruz. Biz değerleri savunan bir partiyiz, değerleri savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özel de, "İstanbul İl Kongresi iptal davası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, bütün yargılama süreçlerinden sonra, duruşma süreçlerinden sonra, bugün kesin karara bağlandı ve esastan reddedildi. Burada 15 gün önce açılmış. Birinci kural; aynı konuda iki mahkeme varsa, ilk açılanda birleştirilir. Zaten İstanbul'da olması mümkün değil, Ankara'ya yollaması lazım. Hukuk yolu tüketildi ve mahkeme kesin karar verdi. Şimdi olması gereken; biz kararı 45. İstanbul Asliye'ye de gönderiyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. Karar olduğu için tedbirin ortadan kalkmasıdır. Çünkü tedbir, karara kadar konulan bir tedbirdir. Orada bir mahkeme kararı var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL